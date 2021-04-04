В Калининграде спасли норку-альбиноса с переломом ребер

Калининград, 4 апреля. В городе спасли отловленную на Нижнем озере норку-альбиноса. Она попала в центр реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».

«На рентгеновском снимке видно, что у нее сломаны ребра с одной стороны. И да, несмотря на размер и «мордатость», это самочка. Агрессию к человеку не проявляет, в еде избирательна, визжит и воняет, как положено правильной норке. Поздно ночью уехала в новый дом к опытным проверенным людям», — рассказала руководитель организации Юлия Садовская.

Несчастное животное обнаружила руководитель приюта для бездомных собак Екатерина Ублинская. Девушка уже много лет занимается спасением бездомных собак и кошек, и на этот раз помогла лишившейся дома норке.

«Мне прислали сообщение о том, что бегает норка, я договорилась, норку приехали поймали, мы разместили объявление, и ее забрали. Животное домашнее 100%. Увидели ее в камнях на Нижнем озере», — рассказала волонтер корреспонденту ФАН.

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