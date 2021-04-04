Суточная аренда жилья в Калининграде на майские праздники подорожала на 14%

Калининград, 4 апреля. Аренда жилья в Калининграде на майские праздники стала дороже на 14% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал гендиректор российского онлайн-сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. В основном туристы бронируют отели в области на срок, равный пяти дням. Город вошел в список десяти самых популярных мест, в которых россияне стремятся провести праздники.

Не менее привлекательны для них Санкт-Петербург, Севастополь, Ялта, Казань, Кисловодск, Сочи, Москва и Алушта. Список желанных туристических городов почти не изменился с прошлого сезона, но теперь путешественники стремятся бронировать недвижимость, находящуюся в распоряжении гостя целиком. На ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

«Люди и на отдыхе стремятся к самоизоляции», — сообщил Юрий Кузнецов информационному агентству ТАСС.

В Калининградской области цены взлетели, потому что наплыв туристов был ожидаемым. Местные жители стремятся заработать.

«Высокий спрос спровоцировал повышение цен. Границы закрыты. Аналогичная ситуация в Зеленоградске, Светлогорске и Пионерске Калининградской области, приморских городах», — рассказал корреспонденту ФАН риэлтор Илья Пономарев.

В России сдаваемое в аренду жилье подорожало на 20%, ощутимее всего выросли цены в Крыму. За сутки проживания в Ялте придется заплатить на 24% больше, чем обычно — 3050 рублей, в Севастополе цена ночевки стала больше на 19% и составила 2890 рублей. Цены же в городах-миллионниках, наоборот, упали. Если суточная аренда жилья в Москве подешевела на один процент, чем в прошлом году, и достигла 3 470 рублей, то Петербурге цена снизилась сразу на 7% и составила 3150 рублей.

Ранее на ФАН эксперт рассказала об эффективных способах получения пассивного дохода. Депозиты не вошли в их число.