Появилось видео умилительного поедания авокадо ленивцем из Калининграда

Калининград, 4 апреля. Сотрудники калининградского зоопарка стали свидетелями поедания авокадо ленивцем. В дикой природе наблюдать подобное явление нельзя: животное питается древесными листьями. На странице учреждения в Instagram они разместили умилительное видео.

«Любите ли вы авокадо так, как любит его наша Берди, обитательница «Дома тропических птиц»? Медитативное зрелище — наблюдать за поведением ленивца двупалого… за редкое видео благодарим коллегу», — отметили в пресс-службе зоосада.

ФАН в калининградском зоосаде подробнее рассказали об условиях содержания питомца. Выяснилось, что ему необходим насыщенный, влажный воздух.

«Берди любит виноград и авокадо. В ее вольере поддерживается температура не ниже 23 градусов и постоянная влажность, работает парогенератор и опрыскиватель», — сообщили корреспонденту ФАН.

На вопрос о том, не опасно ли ленивцу лакомиться фруктами, в зоопарке ответили, что Берди не была рождена в дикой природе и поэтому привыкла к экзотической кухне.

«У нас рационы составлены согласно тем, по которым она питалась в том зоопарке, где родилась», — сообщили корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что в ленинградском зоопарке ленивец ел яблоко и чуть не уснул. У него был обеденный перерыв.