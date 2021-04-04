Прокуратура обвинила калининградского врача Елену Белую в нарушении закона на суде

Прокуратура обвинила калининградского врача Елену Белую в стремлении опорочить доказательства стороны обвинения в свой адрес. Об этом сообщается в апелляционном представлении ведомства, которое оказалось в распоряжении ФАН. В ведомстве считают, что Белая хотела воздействовать на присяжных посредством своих слов и квалифицируют это как нарушение закона, но, по ее словам, ввести недоношенному ребенку сульфат магния в роддоме было просто невозможно. Отрицала она и достоверность показаний главного свидетеля.

«Я хотела бы сказать о вчерашнем выступлении Косаревой Т. Н., это гнусная ложь, которая по заученному тексту говорится 1,5 года. Что такое 700 грамм? Например, двухмесячный котенок весит килограмм и находится на кисти, а это меньше, чем килограмм, и меньше, чем кисть. Тут же по идее находится неонатолог, оказывающий реанимационную помощь, акушерки, другие женщины, как осуществить введение ребенку магнезии в родзале? Это какие-то немыслимые фантазии. Шприц десятиграммовый, который, наверное, размером с самого ребенка, иголки больше его сосудов», — возмущалась врач на суде.

Адвокат Елены Белой Маршани указывал на то, что изначально его подзащитную обвиняли в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ. Белая рассказала о том, как проходил ее допрос, объяснив, почему дело было переквалифицировано.

«Данный допрос проводился 14 ноября. Я была после суточного дежурства, ночь не спала. После задержания, все видели, как происходило задержание в наручниках…» — рассказывала врач.

В прокуратуре считают, что Елена Белая сообщала на суде информацию, которая негативно характеризовала мать якобы убитого младенца, и пытаются доказать, что предпринятые ей действия дисквалифицируют судебный процесс. Неприемлемы были, с точки зрения представителей ведомства, и негативные высказывания в адрес коллег.

«Неквалифицированное оказание медицинской помощи приводит к тому, что в дальнейшем травмируется ткань легких, альвеолы разрываются, и это приводит к тому, что легкие перестают работать. Плюс неоднократная интубация. Заносится лишняя инфекция… Это могло привести к воспалению легких. На фоне воспаления легких разрыв ткани, и дети погибают. Плюс, опять же, тяжелейшее повреждение головного мозга из-за гипоксии. Если доктора не обладают сопутствующей квалификацией, то не надо трогать ребенка. Для этого есть квалифицированные специалисты, которые сделают все качественно, быстро. Не факт, что они бы кардинально изменили ситуацию, но учитывая, что мама необследованная, и у нее тяжелые патологии», — говорила Белая на суде.

Прокуратура утверждает, что замечания Белой относительно работы сотрудников роддома №3 города Калининграда недопустимы. На суде врач обвиняла их в некомпетентности и недобросовестной работе.

«Просто для себя сказать: «Да, мы все, что могли, для этого ребенка сделали», я думаю, доктора 4-го роддома не могут. Они не разговаривали с мамой, в спокойном состоянии ушли домов в 9:45, хотя за 45 минут можно было и историю привести в порядок, и с мамой поговорить, и хотя бы остаться, узнать, что происходит с ребенком», — говорила Белая на суде при присяжных.

Ее поддерживала и Элина Сушкевич, которую обвинили в убийстве младенца по приказу Елены Белой. Она рассказала, к моменту ее приезда в роддом №4 ребенок был уже при смерти.

«Анализы, которые я видела на тот момент, говорили о том, что он больше похож на труп, чем на живого человека… Вообще непонятно, проводилось ли назначенное лечение или не проводилось, когда оно проводилось… Все лечение, которое у ребенка было, абсолютно не соответствовало тяжести его состояния. Мероприятий, которые были направлены на согревание ребенка, поддержание его температуры, не было. Ребенка или не хотели спасать или спасали, но у них ничего не получилось из-за того, что доктор просто не понимала, что происходит с ребенком», — рассказывала Элина Сушкевич в суде.

По мнению прокуратуры, на протяжении всего заседания сторона защиты неоднократно доводила до сведения присяжных заседателей информацию о ходе проведения предварительного расследования, процедуре производства следственных действий, не относящихся к обстоятельствам дела и не подлежащую исследованию с участием присяжных, характеризуя работу органов в негативном свете и донося информацию, не относящуюся к уголовному делу.

Ранее ФАН сообщал, что апелляция по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой пройдет 28 апреля в Москве. По ее результатам оправдательный приговор присяжных может быть пересмотрен.