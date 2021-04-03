Чемпионкой России по армреслингу впервые в истории стала девушка из Калининграда

Калининград, 3 апреля. В городе Орел Калининградской области прошел турнир по армреслингу. В нем приняли участие более 450 представителей регионов РФ. Впервые в истории чемпионкой России в соревновании подобного уровня стала спортсменка Елена Вдовиченко из Калининграда.

«Бронзовый призер чемпионатов Европы и мира национальный турнир еще не выигрывала, а сейчас стала лучшей из шести соперниц массой до 80 килограммов, причем и в борьбе на обеих руках, и в общем зачете весовой категории», — рассказывают о ее победе журналистам.

Елена попала в расширенный список сборной России для выступления на чемпионатах Европы и мира в июне, октябре 2021 года. Всего на домашнем чемпионате калининградцы завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Ранее ФАН сообщал, что жители Калининградской области взяли шесть медалей на спортивных соревнованиях европейского уровня. Они приняли участие в состязаниях для людей с ограниченными возможностями слуха.