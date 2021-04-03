Очередь из грузовиков в 6 км образовалась на границе Калининграда с Литвой

Калининград, 3 апреля. Водители грузовиков сообщают о многокилометровой очереди на границе с Литвой. По их словам, она составляет около 6 км.

«В сторону Калининграда вторая граница, Понемуне-Советск. Здесь образовалась большая очередь, никаких условий, удобств, ни магазинов… Что творится в Кибартае, на переходе «Кибартай-Чернышевское», то же самое творится здесь», — комментируют ситуацию водители.

Высказался и глава Калининградской области Антон Алиханов. Он ответил на одно из сообщений местных жителей по этому поводу жителей в Instagram.

«Мы уже работаем с таможней, литовцы с нашей стороны тормозят движение. Не принимают достаточно машин», — сказал он.

Глава региона также отметил, что инфраструктура нового приграничного пункта недалеко от Советска уже создана, однако какие-то договоренности с литовской стороной все еще не улажены.

«Ждем литовцев», — заявил он.

ФАН калининградцы сообщили, что на въезде в регион водитель грузовика обычно теряет около двух суток. Всему виной медленная работа пропускного пункта таможни.

«Езжу часто. Практически каждый рейс стою в коллейках в Литве, чтобы заехать в область. Иногда приходится отстоять на дороге почти сутки, потом и в накопителе около 20 часов. Наша таможня оформляет машину по 20 минут», — рассказал корреспонденту Александр К.

Ранее ФАН сообщал: сотни машин застряли в многокилометровой пробке на границе с Литвой. Более 250 автомобилистов не могли покинуть регион из-за работ на стороне иностранного государства.