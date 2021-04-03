Житель Калининграда может получить до 15 лет тюрьмы за нападение на туриста с ножом

Калининград, 3 апреля. Местный житель пырнул туриста ножом и может оказаться в тюрьме на срок до 15 лет. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Калининградской области.

«Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь регионального СУ СК РФ Наталья Гацко.

Конфликт с туристом из Москвы случился в кафе. Калининградец платил за выпивку своего нового знакомого. Тот, как он выяснил, не собирался возвращаться деньги за нее, и получил удар ножом. Местный житель потом уверял, что хотел всего лишь ударить москвича по предплечью, острым предметом попал случайно, но ему не поверили.

Сообщается, вооруженному горожанину 60 лет. Турист был больше чем на 20 лет моложе. Произошло все в кафе у зоопарка.

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