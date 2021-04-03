Центр противодействия киберпреступлениям расследует гибель подростка из Калининграда

Калининград, 3 марта. Центр противодействия киберпреступлениям расследует гибель 16-летней девочки-подростка, которая выпала из окна в высотном доме. Об этом сообщил Сергей Цурко, руководитель организации. Уточняется, что в течение полутора недель в регионе погибло два подростка. Еще одна девушка упала с Эстакадного моста.

«Сейчас мы занимаемся и мониторим полностью социальную сеть. У нас найдена информация о том, что девочек, действительно, обеих в социальной сети троллили, оскорбляли, унижали. Были обнаружены анимационные группы. Причем очень много аниме, даже запрещенного», — рассказал он журналистам.

Проверяются сообщения пользователей социальных сетей о том, что кто-то находился рядом с одной из девочек в момент гибели. Этого человека ищут.

«Сейчас стоит вопрос о том, кто же, все-таки кто же был рядом с девочкой. Потому что по той информации, которая есть в соцсетях, кто-то с девочкой был рядом», — рассказал руководитель центра противодействия киберпреступлениям.

Известно также, что оба подростка учились в одной школе. Сейчас в них проводятся проверки надзорными и правоохранительными органами. К ним подключены и учредители учебного заведения.

«Мы ищем причины, которые могли привести к трагедиям. Обе девочки из благополучных семей, они хорошо учились, не состояли ни на каких учётах, во всяком случае внешне, их состояние не вызывало видимых тревог и опасений. В школе они не были в зоне особого внимания. Старшая девочка состояла в «ЮНАРМИИ”, 13-летняя была спортсменка. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося, общаются с родителями и окружением девочек», — рассказала журналистам уполномоченный по правам ребёнка в Калининградской области Ирина Ткаченко.

Ранее ФАН сообщал, в Калининграде из окна высотного здания выпала школьница. Врачи не успели ей помочь.