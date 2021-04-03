Офицер Балтфлота из Калининграда спас двух мальчиков, которые провалились в полынью

Калининград, 3 апреля. На питьевом озере в микрорайоне Космодемьянского офицер спас двух тонущих детей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе западного военного округа по Балтийскому флоту.

Все произошло 13 марта. Однако военнослужащий оказался слишком скромен для того, чтобы сообщить о своем поступке. Нашел его благодарный отец одного из мальчишек. Он расклеивал повсюду объявления следующего содержания:

«Семьи двух сорванцов, провалившихся пол лед в субботу 13 марта, очень хотят лично пожать руку мужчине, который рискуя жизнью, кинулся в ледяную воду и спас шестилетних пацанов. Дружище! Позвони, пожалуйста. Очень хотим пожать тебе руку!» — сообщается в них.

Офицера зовут Станислав Муратов. Он гулял у питьевых озер вместе с сыном, вытащил мальчиков на берег и оказал им первую помощь.

«Афишировать случившееся офицер не собирался. Через пару дней вечером в квартире капитан-лейтенанта Станислава Муратова раздался звонок домофона. Пришёл отец одного из спасённых мальчиков, который искренне поблагодарил офицера за спасение сына», — рассказывают в пресс-службе Балтийского флота.

В командовании Балтфлота Станислава Муратова поощрят. К слову, объявление благодарного родителя увидела его супруга Наталья. Она и сообщила адрес мужа.

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