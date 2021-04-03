Апелляция по делу врачей Сушкевич и Белой из Калининграда пройдет в конце апреля

Обжалование решения суда прокуратурой по делу Элины Сушкевич и Елены Белой назначено на 28 апреля. Об этом ФАН сообщил адвокат врачей Камиль Бабасов. Вместе со своим коллегой он обвиняется в воздействии на присяжных, которые вынесли оправдательным приговор преследуемым за организацию и убийство младенца калининградским врачам. Напомним, по мнению стороны обвинения, Сушкевич ввела недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния с целью его умерщвления. Якобы приказала ей сделать это и.о. главврача роддома №3 города Калининграда Белая.

Согласно позиции прокуратуры, адвокат Сушкевич сообщил присяжным заседателям ложные сведения, которых не было в уголовном деле. К ним относятся, например, следующие данные о медицинском осмотре, который его подзащитная, как он сообщает, произвела после прибытия в роддом к недоношенному младенцу.

«Во время осмотра моя подзащитная установила, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии и транспортировку в перинатальный центр может не пережить…» — говорил адвокат Бабасов в суде, сообщается в апелляционном представлении.

По мнению прокуратуры, адвокат врача-реаниматолога должен был высказывать согласованную с подсудимым позицию по предъявленному обвинению и изложить мнение о порядке исследования предоставленных доказательств, а не пересказывать показания Элины Сушкевич. Врач действительно не стала грузить недоношенного ребенка в реанимобиль. Она рассказывала о сложности принятия подобных решений на своей странице в Facebook.

«В дороге ты с ребёнком остаёшься один на один. Поэтому решать, транспортировать ребёнка или нет, только тебе. Никто не может решить за тебя. Никто не может приказать тебе транспортировать того или иного пациента. Ребёнок должен не только приехать в другое учреждение, но и не «растерять» по дороге самое драгоценное — свое стабильное состояние. Слова профессора кафедры Неонатологии и медицинской генетики БелМАПО Шишко Георгия Александровича я запомнила навсегда: «Вы когда-нибудь ездили в реанимобиле? Держали кувез, что бы его не шатало в дороге? Транспортировка никому ещё не прибавила здоровья!», — говорит Элина Сушкевич.

Не понравились в прокуратуре и слова защитников Элины Сушкевич о том, что ребенок в роддоме №3 уже умирал. Предоставленная адвокатами на суде информация характеризуется, как ложная.

«Температура тела ребенка составляла -33, 5 градусов Цельсия. При этой температуре полностью останавливается обмен веществ в организме. Давление и гемоглобин были в два раза ниже нормы, что свидетельствовало о шоковом состоянии. У ребенка периодически наблюдалось падение частоты сердечных сокращений, что свидетельствовало об умирании пациента», — утверждал в суде адвокат Бабасов.

Некоторые высказывания адвокатов признаются прокуратурой не соответствующими нормам уголовно-процессуального закона, поскольку, по мнению обвинения, ставят перед собой цель прямого воздействия на присяжных и манипуляции ими. Отмечается также, что адвокат Золотухин высокопарно говорил о необходимости «решить судьбу» молодого врача Сушкевич.

«Выявленные показатели магния у младенца не свидетельствуют о том, что он вводился ребенку. Магний это элемент, который присутствует в теле любого человека. Все эти факты, отрицаемые обвинением, мы намерены продемонстрировать вам в ходе судебного процесса. Вместе изучим медицинскую литературу… Чем больше мы собирали информации и изучали трудов профессоров и академиков, тем больше мы убеждались в невиновности подсудимых… В опровержение позиции обвинения мы предоставим вам свои доказательства, они будут более чем убедительными. Их источниками будут именитые врачи и профессора. Мы все взрослые люди, и вы приняли осознанное решение стать присяжными и решать человеческую судьбу», — приводят в доказательство своей позиции слова адвоката Золотухина.

Адвокатам ставят в вину и очернение образа правоохранительных органов. В прокуратуре считают: доказательством этого служит тот факт, что обвинения врачей в убийстве защитники Сушкевич называют «чудовищными».

«Чудовищность обвинения, уважаемые присяжные заседатели, не должна вводить вас в заблуждение», — цитируются слова адвоката Бабасова в апелляционном представлении прокуратуры.

Кроме того, адвокаты, по мнению представителей стороны обвинения, не имели права призывать присяжных подумать о мотивах поступках врачей, а также сообщать им недостоверную информацию. Это, по их мнению, ставило перед собой цель вызвать искаженное, негативное отношение к обвинению, указать на его «порочность» и «несправедливость».

«Мотив! Запишите, пожалуйста, себе это слово и поставьте напротив него вопросительный знак. В роддом поступила девушка, у которой отошли воды более 54 часов назад. После экстренных родов на свет появился ребенок», — цитируются слова адвоката Бабасова в апелляционном представлении.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура обвинила адвокатов Элины Сушкевич в организации кампании по ее защите в средствах массовой информации. В апелляционном представлении приводятся выдержки из публикаций на интернет-порталах Калининграда. В них говорится о невиновности обвиненного в преднамеренном убийстве младенца врача.