«Африканский колдун» из Камеруна передан польским властям в Калининградской области

Калининград, 31 марта. Россия выдала Польше гражданина Камеруна Нане Гильберта. Он находился в розыске более 10 лет, был давно задержан, а на днях передан иностранцам в Калининградской области.

«Жильбер был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В 2015 году российские полицейские задержали обвиняемого в аэропорту Внуково. Сегодня в Калининградской области на пункте пропуска «Багратионовск-Безледы» он был передан польским правоохранительным органам», — сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Камерунец обманул польскую супружескую пару. Он обещал защитить их средства от кражи путем нанесения специальной черной краски. Мошенник собирался предоставить препарат, который якобы вернет купюрам вид настоящих денег. Афера известна во многих странах мира под названием «Черные доллары», название меняется в зависимости от валюты. Инициаторов подобных махинаций называют «африканские колдуны».

Жильбер провел для граждан Польши целую презентацию, после чего они передали ему 100 тысяч евро с просьбой покрыть их защитным слоем. Он дал им черные листы бумаги вместо денег, а сам скрылся, потребовав не прикасаться к фальшивке в течение 18 часов.

Ранее ФАН сообщал, что польский суд изъял малолетнего ребенка у уроженки Калининграда Виктории Иккерт. Его передали отцу-немцу.