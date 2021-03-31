В Калининграде планируют принять финал Лиги чемпионов УЕФА

Калининград, 31 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА, крупнейшего спортивного соревнования, пройдет в Калининградской области. Об этом ФАН рассказал пресс-секретарь регионального футбольного клуба «Балтика».

«Мы не играем в Лиге чемпионов, но принятие такого крупного события — ближайшая перспектива для города. Нашей команде совершенно не обязательно выигрывать, чтобы это произошло», — сказал он корреспонденту ФАН.

Не так давно коммерческий директор стадиона «Калининград» Денис Шумилин заявлял, что последний соответствует всем требованиям. Он говорил о его готовности к проведению такого рода спортивных соревнований. От Калининграда подана заявка на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Ранее ФАН сообщал, что участники Евро-2020 смогут проводить по пять замен. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал разрешение на это.