Защищая девушку, спортсмен изувечил незнакомого 16-летнего подростка в Калининграде

Калининград, 31 марта. 17-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщают в Следственном комитете региона. В ведомстве завершили расследование. Молодому человеку вменяется преступление по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Подробнее о произошедшем рассказали ФАН. Выяснилось, что конфликт произошел на почве оскорбления проходящей мимо девушки.

«Девушка была в компании с обвиняемым. Потерпевший был в другой. Между собой они не знакомы. Потерпевший оскорбил девушку, тот за нее заступился, началась драка. В ходе драки он применил свои навыки спортивные», — сообщили эксклюзивно ФАН в СУ СК России по Калининградской области.

Обвиняемый ударил 16-летнего подростка головой в область носа. Уточняется, что тот обладал навыками боевых единоборств, действовал умышленно и после сделал подсечку обидчику. Пострадавший упал на асфальт. Он получил сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа и закрытый перелом левой голени. Все это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

На этапе предварительного следствия обвиняемый частично признал свою вину и рассказал историю об оскорблении шедшей с ним женщины. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинительный приговор утвердил прокурор Московского района города Калининграда. Проведены все необходимые экспертизы, свидетели дали показания.

Ранее на ФАН приглашенный эксперт объяснил, почему подозреваемого в убийстве женщины из Воронежа обвиняют в создании секты. Запрещенная организация была замаскирована под спортивный клуб.