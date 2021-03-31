Угрозыск изъял у калининградца часть немецкого противотанкового гранатомета

Калининград, 31 марта. 36-летний житель одного из поселков Калининградской области хранил боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Оперативники изъяли с его дачи головную часть немецкого гранатомета Panzerfaust, сообщают в пресс-службе регионального УМВД России.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 221.1 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ», — рассказывают журналистам.

Калининградец попал в поле зрения служителей из-за пристрастия к раскопкам на местах сражений. Он коллекционировал обнаруженные предметы.

Ранее ФАН сообщал, что полиция обнаружила арсенал боеприпасов в московской квартире. Из помещения изъяли несколько мин, десятки патронов, вещества для их изготовления, а также наркотики и запрещенную литературу.