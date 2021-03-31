В МЧС рассказали подробности о ЧП с вертолетом, затонувшим в Калининградской области

Калининград, 31 марта. Потерпевший крушение в Куршском заливе вертолет во время транспортировки затонул в реке Дейма. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Сейчас судно вновь находится в воде. Спасатели намерены доставать его с помощью автокранов.

Вертолет подняли со дна залива, положили на надувные понтоны и планировали отбуксировать к территории поисково-спасательного отряда в Полесске. Одно из поддерживающих средств лопнуло, и воздушный транспорт снова оказался на дне. Хвост судна оторвался, его отвезли в отряд ПСП. Ситуацию ФАН прокомментировали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области.

«Работы не стоят на месте, пока вертолет еще находится в воде. Идут активно, на месте у нас водный отряд, также привлекаем специалистов, около десяти единиц техники. На данный момент работы продолжаются. Условия сложные, связанные в первую очередь именно с погодой, течением и очень плохой видимостью в воде», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе МЧС России региона.

Ранее ФАН сообщал, что вертолет потерпел крушение 25 марта, он выполнял тренировочный полет. Бортмеханик погиб, командир и второй пилот в состоянии средней тяжести находятся в больнице. Их спас инспектор Росрыболовства, который был в паре километров от места крушения и сразу бросился спасать экипаж.