Прокуратура обвинила адвокатов Элины Сушкевич в организации кампании по защите в СМИ

Прокуратура обвиняет адвокатов врача-неонатолога Элины Сушкевич в намеренной организации кампании по защите в СМИ. Напомним, ее хотели признать виновной в убийстве недоношенного младенца весом 700 грамм. После того как стало известно о возбуждении уголовного дела, медицинская общественность встала на защиту своей коллеги. Это же сделали пациенты и друзья врача.

В апелляционном представлении прокуратуры, попавшим в распоряжение ФАН, говорится, что за время рассмотрения уголовного дела в калининградских СМИ и социальных сетях появилось более двух тысяч публикаций, освещавших ход судебного следствия. Все они, по мнению представителей прокуратуры, содержат в себе призывы оправдать подсудимых, и появились с подачи адвокатов.

Приводятся конкретные примеры материалов, которые, по мнению стороны обвинения, не должны были увидеть присяжные. Упоминается, что они дискредитируют следствие. В частности, говорится о статье популярного калининградского портала «Клопс» «Рошаль — о деле Белой и Сушкевич: убийства не было, я не завидую присяжным».

«В опубликованной статье президент Национальной медицинской палаты Рошаль Л. М., комментируя уголовное дело Белой Е. В. и Сушкевич Э. С. отметил, что присяжным будет сложно вынести обоснованное решение, поскольку «ни одному представителю профессионального сообщества со стороны защиты в Калининграде по делу Сушкевич судья не дал слова. Среди них были ведущие неонатологи и токсикологи России. Убийства не было», — пересказывают содержание материала в документе.

Упоминается материал этого же издания от 1 декабря 2020 года под названием «В суде над ней чинится откровенный произвол»: медики обратились к Путину в защиту неонатолога Сушкевич. Его появление также ставится в вину адвокатам. В прокуратуре сетуют, что в нем приводится содержание открытого письма медицинских работников России президенту. Статья критикуется, поскольку позиция обвинения предстает в негативном свете.

«Указывается, что «врачи обескуражены, подавлены и практически лишены веры в справедливость, желания работать дальше. По их мнению, это стало опасно для жизни врачей и их близких. Врач анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич по абсурдному и надуманному бездоказательному делу находится под арестом более 1, 5 года. Делается все, чтобы на глазах у всех граждан нашей страны публично и жестоко, осудив врача за убийство пациента, признать, что врачи в нашей стране убийцы и представляют угрозу для здоровья нации», — сообщается в апелляционном представлении прокуратуры.

Кроме того, прокуратура упоминает материал регионального издания «Новый Калининград» «Магний не был введен: что думают независимые эксперты о деле Сушкевич». Предполагается, что содержание публикации, касающееся онлайн-конференции экспертов-токсикологов, могло повлиять на мнение присяжных о содеянном Сушкевич и Белой. В материале критикуется комплексно судебно-медицинская экспертиза, установившая причину смерти младенца, а также эксперты следствия.

«Развернутая в СМИ компания по опорочиванию доказательств обвинения и освещения информации, которая в силу закона должна не должна исследоваться с участием присяжных заседателей, имела поистине колоссальный масштаб в пределах города, насчитывающего менее 500 000 населения», — недоумевают в прокуратуре.

Адвокаты Сушкевич в ответ на претензии со стороны обвинения заявляют, что не смогли бы самостоятельно организовать медийную кампанию такого масштаба, а также упоминают, что материалы региональных изданий не были процитированы федеральными СМИ. Говорится и о том, что в публикациях медиа Сушкевич и Белая предстают убийцами. Упомянута адвокатами и реакция медицинского сообщества.

«Высказывания уважаемых и авторитетных представителей медицинского сообщества, в том числе президента национальной медицинской палаты Л. М. Рошаля, академика РАН Н. Н. Володина, председателя межрегиональной благотворительной общественной организации «Ассоциация клинических токсикологов», профессора, доктора медицинских наук Г. Н. Суходоловой связаны с их гражданской позицией и основаны на внутреннем убеждении невиновности подсудимых в инкриминированной деянии», — говорят они суду.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура подала апелляцию по делу калининградского врача Элины Сушкевич. Оправданная написала об этом на своей странице в Facebook.