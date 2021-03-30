Калининградки взяли 6 медалей на чемпионате Европы для людей с нарушениями слуха

Калининград, 30 марта. Калининградские спортсменки взяли шесть почетных наград на чемпионате по велоспорту-шоссе среди гонщиков с нарушениями слуха. Об этом сообщают на сайте правительства Калининградской области.

Соревнование прошло в окрестностях Анталии, Турция. Состязались 17 мужчин и 11 женщин из пяти государств Европы, и Алиса Бондарева и Дарья Розанова из Калининграда стали призерами всех дисциплин. Они готовились под руководством заслуженного тренера России Григория Мельникова из областной адаптивной спортшколы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Девочки взяли две золотые, одну серебряную и три бронзовых медали.

«Наши девчонки сильные, получается, что они завоевали треть всех медалей для команды России на чемпионате. Из-за коронавируса многих стран не было, поляки не смогли приехать, но Алиса и Даша выступили очень хорошо. Дарья Розанова — мастер спорта, финишировала третьей в спринте, критериуме и 78-километровой групповой гонке. Алиса Бондарева стала вице-чемпионкой в тысячеметровом спринте и выиграла гонку с раздельным стартом на 28 километров, а также критериум по очкам на 36 километров», — рассказал корреспонденту ФАН Григорий Мельников.

На этих соревнованиях русской команде удалось заполучить 18 наград. Чемпионат мира запланирован на октябрь этого года, и обе девушки могут на нем выступить.

Ранее ФАН сообщал, что студент-легкоатлет из Калининграда стал чемпионом России. Он оказался лучшим среди учащихся вузов России.