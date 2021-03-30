Девочка-подросток выпала с 16 этажа в Калининградской области

Калининград, 30 марта. Маленькая девочка выпала из окна 16 этажа. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Лежит сейчас между авто и тротуаром, накрытая одеялом. Волосы, скорее, каштановые. Скорая уехала со двора без тела. Заднее стекло седан расположено где-то метрах в 1,5 — 2 в сторону от общего балкона, лестниц. Там нет балконов квартирных, только окна», — пишет местная жительница в одном из популярных пабликов.

Сообщается, что ребенку было 13 лет. Все произошло в высотном жилом комплексе на Советском проспекте. На балконе, откуда она упала, нашли тетрадку с записями. Благодаря ей смогли разыскать родственников погибшей. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее ФАН сообщал, что в Липецке сын за детские обиды забил отца до смерти. Он никак не мог забыть физические наказания родителя.