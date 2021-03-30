Карту парковок в прибрежных городах создали для туристов в Калининградской области

Калининград, 30 марта. В Калининградской области разработана карта, на которой указаны места для парковки в прибрежных городах. Об этом рассказал на своей странице в Facebook министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«Фактически это ответ на самый часто задаваемый и обсуждаемый вопрос, практически на всех совещаниях по подготовке к летнему сезону…» — написал он.

Министр отметил, что карта размещена заранее с целью упразднения максимального количества неточностей. Сейчас на ней отмечено 70 парковок вместимостью в 3, 5 тысяч машиномест, а также 25 общественных туалетов в Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске, Балтийске и Янтарном.

Ранее ФАН сообщал, что в центре Калининграда не появится платных парковок до тех пор, пока в регионе не станет достаточно общественного транспорта. По мнению министра инфраструктуры региона, город не готов к таким мерам.