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Власти Калининградской области выделили 5,4 млн рублей на раздельный сбор мусора

Власти Калининградской области выделили 5,4 млн рублей на раздельный сбор мусора

Калининград, 30 марта. Городские власти выдали грант в размере 5, 4 млн рублей на развитие программы по раздельному сбору мусора. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области. Средства получил местный предприниматель Олег Пауков, автор проекта под названием «Зеленое дело». 

«В прошлом году в Калининграде впервые в России была запущена трехкомпонентная система раздельного сбора мусора, устанавливалось по три контейнера. Это произошло в рамках проекта «Экология». Мы тогда получили субсидию на обслуживание этих контейнеров, потому что эта история убыточная, доказали, что раздельный сбор нужен и важен, но без помощи государства не обойтись. В этом году был объявлен конкурс, но никто не заявился, кроме меня. Вот такие у нас желающие поработать с раздельным сбором», — рассказал предприниматель корреспонденту ФАН

Средства на реализацию проекта Олега Паукова будут выделены из областного бюджета. Он занимается раздельным сбором мусора в городе Калининграде более пяти лет. 

Ранее ФАН сообщал, что Московская область стала лидером экопросвещения. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования региона.

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