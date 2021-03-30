В Калининграде обвиняемого в даче взятки адвоката посадили под домашний арест

Калининград, 30 марта. Обвинительное заключение по уголовному делу адвоката, пытавшегося дать взятку должностному лицу, передается в суд заместителем прокурора Калининградской области. Установлено, что мужчина хотел заплатить 30 тысяч рублей судебному приставу, рассказали ФАН в Следственном комитете региона.

«Уголовное дело расследовалось следователями регионального управления СК России по Калининградской области. Адвокату предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично за совершение незаконных действий и бездействия». Сумма взятки, по версии следствия, составила 30 тысяч рублей и является значительной», — сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь СК РФ в Калининграде Наталья Гацко.

Адвокат, передавая приставу денежные средства, рассчитывал, что тот отсрочит исполнение судебного решения, а также прекратит исполнительное производство, в соответствии с котором должен произойти снос здания кафе местного предпринимателя. Произошло все 20 января текущего года.

«Взятку он передал судебному приставу-исполнителю Светлогорского городского округа. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД. Уголовное дело расследовано в кратчайшие сроки, а именно 29 суток с момента возбуждения. По ходатайству следствия обвиняемому признана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали ФАН в СУ СК России по Калининградской области.

Дело уже передано в Светлогорский городской суд для рассмотрения по существу.

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