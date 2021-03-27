Калининград, 27 марта. В МЧС курортного города Зеленоградска Калининградской области рассказали ФАН, как прошла операция по спасению тюлененка. К счастью, на месте вовремя оказался спасатель Андрей Романов с помощниками.

— Нам позвонил оперативный дежурный. Мы приехали, с помощью веревки и мягких носилок извлекли тюлененка, он был «перегнут» и упал внутрь, видимо, прятался от людей. Самостоятельно выбраться не смог, детеныш.

— А взрослого тюленя нигде не было?

— Мать, как правило, уходит в море, рыбы набирает и возвращается покормить.

— Есть шанс, что они снова встретятся?

— Конечно! У нас на Балтике их не так много, порядка пяти тысяч, они краснокнижные. Есть даже целое лежбище на берегу, где нет людей. Там лежат целые группы. Периодически они выходят в Зеленоградске. Люди их пугают, пытаются фотографировать, а животные прячутся. Бывают, собаки грызут их, пьяные люди пытаются об них бычки тушить.

— Как люди отреагировали положение тюлененка?

— Они сначала пытались вытащить его, чтобы в воду отправить. Человек 30 по пляжу собралось. Мы его освободили, он уплыл в воду, и больше мы его не видели.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели Зеленоградска спасли попавшего в западню тюленя. В сеть попало видео освобождения.