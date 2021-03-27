В Калининградской области спасатели МЧС выловили застрявшего в волнорезах тюлененка

Калининград, 27 марта. В Калининградской области спасатели МЧС освободили тюлененка, сообщает телеграм-канал kekig01. Он застрял на прибрежных волнорезах и не мог выбраться. Вокруг столпились дети. Когда стало ясно, что животное скоро окажется на свободе, ребята начали хлопать и кричать «Ура!».

«Вот он, пошел, пошел, пошел! Какой хороший. Вперед!» — отреагировали на происходящее и взрослые.

Тюлененок отплыл от берега и скрылся в волнах. Местные жители зааплодировали.

Ранее ФАН сообщал, что петербургские нерпы Крошик и Шлиссик испытали противотюленьи решетки. Они рассчитаны на защиту животных от рыболовных снастей.