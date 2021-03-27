Антон Алиханов: госкорпорация «Ростех» привлечет инвестиции в Калининградскую область

Калининград, 27 марта. В Калининградской области заключили крупное соглашение с государственной корпорацией «Ростех». Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram.

«С крупнейшей промышленной корпорацией России подписали соглашение о сотрудничестве. Новый документ предусматривает совместные проекты в области здравоохранения, туризма, науки и образования, повышения научно-образовательного потенциала региона, развития углубленной переработки янтаря, а также развитие технологий производства углеродных материалов», — рассказал Алиханов в социальной сети.

Губернатор отметил, что сотрудничество с компанией «Ростех» позволит создать в регионе дополнительные рабочие места, развить инфраструктуру, получать дополнительные инвестиции и бюджетные средства за счет налогов.

Государственная корпорация профинансирует строительство моста длиной через Калининградский залив. Его длина составит 8,1 км, высота 162 метра.

«Чем больше таких объектов, чем более развита транспортная инфраструктура, тем удобнее и быстрее могут передвигаться люди, грузы, товары. Новый мост не только позволит решить локальные задачи по выводу транзитных потоков за пределы Калининграда, но также создаст новые транспортные коридоры в Европу. Проект будет способствовать развитию транспортных связей с городской агломерацией Труймясто в Польше, обеспечит выход грузопотоков на международный аэропорт Храброво и морской порт Пионерский, открытие которого ожидается в ближайшие несколько лет. Отмечу, что это не первый проект, который Ростех реализует в партнерстве с Группой «ВИС» в интересах регионов России», — сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Благодаря компании «Ростех» в Калининградской области расширится и ювелирная отрасль. В ближайшие месяцы в регионе появится мощное перерабатывающее производство янтаря мощность в 50 тонн ежегодно, что позволит создать 150 новых рабочих мест. Сейчас Янтарный комбинат обрабатывает только 20 тонн полудрагоценного камня.

Ранее ФАН сообщал, что минтранс РФ будет дополнительно субсидировать летающие в Калининград авиакомпании. Новые дороги в регионе будут строить за счет федерального бюджета.