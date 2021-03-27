Павел Прилучный поблагодарил Калининград и его жителей за съемки в новом фильме

Калининград, 27 марта. Актер Павел Прилучный поблагодарил горожан, принявших участие в съемках проекта для телеканала «Россия» с его участием. В своем Instagram он сделал пост, сказав «спасибо» всем помогавшим ему в воплощении экранного образа. Отдельно самый известный «Мажор» страны поблагодарил Калининград.

«Пару дней назад на канале «Россия» начался показ нашего сериала «Преступление», который мы снимали в городе Калининград. Хочу сказать большое спасибо съемочной группе и отдельно городу, в котором мы снимали!» — написал артист в Instagram.

Он также попросил поделиться мнением о проделанной им работе. Положительно оценила ее коллега Павла Прилучного Дарья Мороз. Она прислала ему смайлы в комментариях, но не остались равнодушны и простые зрители.

«Приятно смотреть и узнавать улочки родного города. Сериал просто супер! Смотрю с удовольствием и на одном дыхании, вы просто молодцы. Удачи в вашем труде, — написала «Мажору» одна из поклонниц его творчества.

«Ваш тандем с Дарьей Мороз шикарный, все играют невероятно! Паша, спасибо», — говорят Прилучному.

Работающие на одном площадке с Прилучным во время съемок второго сезона сериала «Преступление» горожане рассказали ФАН, что он произвел на них очень хорошее впечатление. Видно, что в Калининграде он уже успел стать «своим».

«Отличный человек, замечательный актер. С ним приятно общаться, он по-настоящему человечный. И играет хорошо», — сообщил корреспонденту ФАН участник кинопроцесса.

Ранее на ФАН психолог прокомментировала уход Павла Прилучного к похожей на его бывшую жену девушке — Мирославе Карпович. Она считает, что артиста привлекает определенный тип женщин.