В Калининградской области два пьяных водителя устроили ДТП с пострадавшими

Калининград, 27 марта. По вине пьяных водителей в Калининградской области за последние сутки произошло две крупных аварии. Об этом сообщают в пресс-службе областного ГИБДД. Под Черняховском машиной управлял водитель, лишенный прав, и пострадала ни в чем не повинная девушка.

«В 18 часов 45 минут на автодороге «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой» 126 километр, 39-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Ауди А8» совершил столкновение с автомобилем «Ауди А6» под управлением 55-летнего водителя. В результате пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля «Ауди А6», — рассказали в ведомстве.

Еще один нетрезвый водитель устроил ДТП на нерегулируемом перекрестке. Он не справился с управлением машиной, хоть никто, кроме него самого, и не пострадал.

«Калининград. В 01 час 12 минут по улице Портовой в направлении Ленинского проспекта, следовал автомобиль «Шевроле» под управлением 26-летнего водителя, который, находясь в состоянии опьянения, при проезде нерегулируемого перекрестка Портовая-Ленинский проспект совершил наезд на бордюрный камень слева по ходу движения автомобиля. В результате водитель пострадал», — сообщают в отделении пропаганды УГИБДД по Калининградской области.

Местные жители недовольны тем, что автомобилисты позволяют себе столь безответственное поведение. Один из них рассказал ФАН, что автомобилисты продолжают ездить пьяными даже после лишения прав.

«Есть люди, которые периодически совершают пьяные поездки. Даже когда их ловят, они отсиживают в обезьяннике 14 суток, их выпускают, и они опять так же ездят, хоть и лишены прав надолго. Логика такая: «Нет прав, значит, не могут отобрать того, чего у тебя уже нет». С другой стороны, вроде бы штрафы вводят нормальные. Один такой мне рассказал, что на месте откупается или продолжает ездить без прав», — рассказал корреспонденту ФАН возмущенный калининградец Андрей А.

Ранее ФАН сообщал, что выпавший в марте снег превратил дороги Калининградской области в каток. Из-за надели автобусы не могли тронуться с места.