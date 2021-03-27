Калининградцы сняли на видео отпиливающих кусок волнореза туристов

Калининград, 27 марта. Местные жители возмутились поведением туристов, которые отпиливали себе кусочки волнорезов на память. В одном из популярных городских пабликов появилось соответствующее видео.

«Гуляя по берегу моря, калининградцы заметили достаточно возрастную уже чету туристов, которая невозмутимо вандальничала. Дядька старательно отпиливал кусок волнореза. Зачем? На память. На янтарики, видимо, денег не хватило, а тут бесплатно», — сказал автор поста.

Страсть к распилу части прибрежной инфраструктуры горожане не оценили. Некоторые завили корреспонденту ФАН, что считают приезжих, подобных этим, недалекими.

«Какими идиотами нужно быть? Как по мне, то это какие-то одичалые понаехи. Решили урвать кусок дерева с Прусских земель. Мне страшно, что такие к нам ездят», — сказал калининградец корреспонденту ФАН.

«Что за сувенир, кусок бревна? Оштрафовать их надо, чтобы знали, как портить что-то», — прокомментировала ситуацию еще одна жительница города.

Известно, что прибрежные территории оберегают не только местные жители, но и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Не так давно он опубликовал в своем Instagram видео, на котором видно, как к волнорезам вышел бобер. По мнению главы региона, животное облюбовало их в качестве источника пропитания, и подобная древесина для них что-то вроде деликатеса.

«Прислали видео из Зеленоградска. Все-таки не часто можно лакомиться бунами из сибирской лиственницы», — написал Алиханов под видео.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области отец разрешил детям рискнуть жизнью на скользких волнорезах. Горожане сняли прогулку мужчины с двумя детьми.