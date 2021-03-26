Более 7500 доз вакцины от коронавируса доставили в Калининградскую область

Калининград, 26 марта. В Калининградскую область довезли больше семи тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«В регион поступило 7600 доз вакцины. Сейчас ее развозят по медицинским учреждениям», — рассказал журналистам пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Анонсировано получение более 23 тысяч доз лекарства до конца месяца. В регионе развернуто 28 пунктов вакцинации, которые могут обслужить четыре тысячи человек ежедневно. На 26 марта привито 35868 человек. На COVID-19 обследовано 596 312 человек, из них выявлено 30 030 случаев заражения. 27 618 человек выздоровели, умерли 351, остаются под медицинским наблюдением 2 459 человек.

Ранее ФАН сообщал о поступлении 1700 вакцины от коронавируса. Она уже развезена в прививочные пункты.