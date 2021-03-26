В Калининградской области появилась первая в России курортная библиотека

Калининград, 26 марта. Модельная библиотека в областном городе Пионерском стала первым культурным учреждением подобного формата в стране. Об этом сообщают в правительстве Калининградской области. Работа с отдыхающими заявляется в ней в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.

«В библиотеке можно будет заказать экскурсию по городу. Уже сейчас сотрудники разрабатывают литературный маршрут и формируют сообщество народных экскурсоводов. К туристическому сезону готовят мастер-классы, литературные баттлы, вечера джаза и классической музыки, семейные игры, краеведческие квесты и театральные чтения», — рассказали журналистам.

Благодаря сделанному на средства национального проекта «Культура» ремонту в библиотеке появились террасы, которые заработают уже этим летом. В библиотеку приобрели настольные игры, робототехнику, литературу на иностранных языках. Всем этим уже пользуются жители Пионерского.

«Учреждение с удовольствием посещают приезжие, которые удивляются, что в таком небольшом городе есть библиотечный фонд, насчитывающий 45 тысяч книг», — говорят сотрудники учреждения.

ФАН выяснил, что собирающие в Калининградскую область туристы сомневаются в востребованности услуг библиотеки. По их словам, важно повышать ее узнаваемость, хоть идея посещения мероприятий и мастер-классов привлекательна сама по себе.

«Я бы в такую пошел, это круто, но проблема в том, что все туристы гуляют по намеченному маршруту, идут к храмам и набережной. Нужна какая-то серьёзная реклама, чтобы развернуть туриста и отправить в такую библиотеку, а не на море. На вечер классической музыки и джаза было бы интересно сходить, а если бы там ещё какое-то немецкое народное творчество было бы, например, то вообще класс. Людям интересно послушать и посмотреть на то, что от бывших хозяев города осталось. Насчёт литературных баттлов не поддерживаю идею, тут просто кружок по интересам нужен, туристы с ходу в такое не вольются», — рассказал эксклюзивно ФАН житель Севастополя Даниил П.

Ранее ФАН сообщал, что Малков предложил превратить библиотеки в коворкинги. Он занимает пост члена общественной палаты Санкт-Петербурга.