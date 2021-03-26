Жители Балтийска пожаловались на устраиваемые подростками беспорядки

Калининград, 26 марта. Местная жительница Анастасия К. возмущена беспорядками, которые устраивают слоняющиеся без дела подростки в городе Балтийске Калининградской области. Она распространила в социальных сетях пост, в котором пожаловалась на их поведение и неуважительное отношение к взрослым.

«И им абсолютно наплевать, кто идет мимо, пожилой человек, взрослая женщина или мужчина, мать с детьми. Делаешь замечания, а они начинают хамить так, что потом взрослый просто проходит мимо и, опуская глаза, думает «Промолчи, себе дороже будет», — говорит жительница Калининградской области.

По ее мнению, положение изменится, если в Балтийске не появятся места для молодежного отдыха — скейтборд, роликовая или вело-площадка, стена из ДСП для творчества. Усовершенствовав городскую инфраструктуру, с ее точки зрения, можно направить энергию детей в созидательное русло.

«Из-за отсутствия мест, где молодежь может устроить свой досуг, они собираются группами в центре города и разговаривают ненормативной лексикой, хамя и грубя прохожим, когда они делают им замечания! Кто-то еще разрисовывает магазин маркерами. И все по плохому сценарию. Незанятая молодежь — невоспитанная молодежь», — рассказала она эксклюзивно корреспонденту ФАН.

По словам жительницы Балтийска, полиция разгоняет агрессивных подростков, но они все равно собираются в облюбованных ими местах, чтобы курить и хамить.

«У нас их разгоняют и все, а потом они снова собираются. Проблема не в детях. Проблема в том, что в городе нет площадок для подростков. Детские вот есть, а подростки не заняты. Да, есть какая-то программа, но не все этим заинтересованы», — сказала Анастасия корреспонденту ФАН, подразумевая внеклассные занятия в школе.

Рассказывая о регулярно учиняемых подростками бесчинствах, Анастасия К. упоминает, что из-за них пришлось закрыть некоторые важные места общественного пользования. Она не понимает, почему родители не занимаются своими детьми и не разговаривают с ними, не интересуются тем, как они проводят свое время, организуют досуг.

«В супермаркете закрыли единственный общественный туалет в связи с порчей имущества! Кто виноват в этом? Родители! Да-да, и не надо выдувать носом пар. Родители виноваты в этом. Вам проще отпустить своего ребенка на улицу! Наплевать, чем он там занимается, с кем и как общается, что делает. Вы думаете: сыт, одет, с телефоном — иди и гуляй дитятко! Конечно, с 13–17-летними вы уже как с малышами не погуляете, но вы продолжаете нести за них ответственность! Уважаемые родители, поинтересуйтесь, где ваши дети, как бы вы не устали, как бы вам не хотелось отдохнуть!» — взывает женщина к рассудку местных.

Жительницу Балтийска массово поддержали горожане. Они уверены в правильности ее точки зрения и корят родителей в том, что они не следят за своими детьми.

«К большому сожалению так и есть. Не нужно говорить, что подросткам нечем заняться. В городе полно секций и кружков, но не хотят они. И родители их отпускают, знают, где детки находятся», — говорит Тамара М.

Балтийцы недовольны поведением подростков, но признаются, что детям действительно негде проводить время. Некоторые уже смирились с тем, что каждый вечер вынуждены слышать их мат у магазина и со страхом оглядываться.

«Всегда так было, подростки всем мешают, все ими недовольны и конечно же в их пубертатный период им кажется, что они пожили уже и понимают эту жизнь. Одно только плохо, что им собраться то больше негде. Да, конечно, неприятно слышать мат и разного рода непечатные слова, но этого не избежать. Да и чем беднее живет население, тем распущеннее подрастающее поколение, родителям некогда их воспитывать», — высказалась жительница Балтийска Инна Ч.

Ранее психолог в беседе с ФАН объяснила, почему в детских роликах в TikTok так много насилия. В школах процветает буллинг, и подростки пытаются привлечь к себе внимание, проявляя себя таким агрессивным способом.