Уволенный в Калининграде таксист ночью протаранил ворота автопарка и поджег машину

Калининград, 26 марта. Водитель таксомоторной службы сжег автомобиль бывшего работодателя после своего увольнения. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе полиции.

«Как установили полицейские, бывший работник организации на машине протаранил ночью ворота автопарка, припарковал транспортное средство возле офиса и поджег автомобиль. Огонь едва не перекинулся на здание, но был вовремя потушен прибывшими на вызов пожарными», — рассказали ФАН.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога». Выяснилось, что таксист уже имеет судимость. Он скрывался от следствия.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими он был задержан при поддержке бойцов СОБР Росгвардии. По одной из версий, мотивом совершения преступления было желание отомстить владельцу фирмы, который потребовал вернуть переданную во временное пользование машину», — уточняют в полиции.

Сейчас задержанный в следственном изоляторе. Сообщается, что ему 37 лет. Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.

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