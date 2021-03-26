Сотни машин застряли в многокилометровой пробке на границе России и Литвы

Калининград, 26 марта. На границе Калининградской области скопилось катастрофически большое количество машин. Более 250 автомобилистов не могут покинуть регион из-за работ на стороне иностранного государства, сообщают ФАН в правительстве региона.

«В связи с работами, проводимыми литовской стороной в Кибартае, пропускная способность погранпроезда снижена до минимума. Очередь с нашей стороны — 4 км, более 250 машин. Очевидно, что до завершения работ литовской стороны очередь не будет сокращаться. Просим водителей учитывать эту ситуацию при планировании маршрутов движения», — сказал пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Эксклюзивно он уточнил, что ремонт стал неожиданностью. О сроках его окончания не сообщается, как и о причинах произошедшего.

«Подробности литовской стороной не разглашаются», — объяснил Лысков корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что Калининград стал «костью в горле» США и НАТО. Об этом рассказал известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью.