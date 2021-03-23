Платные парковки в Калининграде не введут до появления транспорта уровня Москвы

Калининград, 23 марта. В Калининграде не введут платных парковок до тех пор, пока не будет достигнут московский уровень транспортной инфраструктуры. Об этом заявила руководитель профильного министерства Евгения Кукушкина.

«Идея создания платных плоскостных парковок в городе Калининграде обсуждалась какое-то время и не лишена смысла, однако мнение региональных властей такое, что прежде чем задумываться про это, необходимо достаточным образом развить инфраструктуру общественного транспорта. По этому пути пошли, например, в Москве, когда сначала огромные средства и усилия были вложены в доработку общественного транспорта, а уже потом, постепенно, стали вводиться платные парковки в самых загруженных частях города», — высказалась она перед журналистами.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что горожанам необходимо измениться психологически и не приезжать в центр города на машине. Ввести платные парковки она предложила с целью уменьшения количества авто у центральной пл. Победы. Достойной альтернативой поездкам на личном средстве передвижения она считает комфортный общественный транспорт. Министр же развития инфраструктуры Калининградкой области Евгения Кукушкина думает, что Калининград к введению подобных мер пока не готов — общественный транспорт находится не в том состоянии.

Мы только приступили к обновлению подвижного состава и совершенствованию маршрутной сети — только в этом году планируем закупить 16 новых трамваев и 40 автобусов, а в 2022 еще 42 автобуса. Потому даже говорить о создании платных парковок считаю преждевременно. Это перспектива 10 лет, не ранее», — сказала она.

Ранее ФАН сообщал, что из-за огромного количества автомобилей в городе регулярно случаются скандалы из-за нехватки парковок. Горожане пишут оскорбления за задних стеклах автомобилей соседей и присваивают парковочные места во дворах.