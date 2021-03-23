Жительница Калининграда возмущена ошибкой в названии улицы героя войны

Калининград, 23 марта. Жительница Калининграда возмутилась ошибкой, допущенной в фамилии героя Великой Отечественной войны Ульяны Громовой на табличке с названием улицы. Она считает подобное проявлениями преступной халатности.

«Как же все-таки так получилось, что вопиющая безграмотность наравне с преступной халатностью стали нормой нашей жизни? Одни напечатали во сне, другие прибили гвоздиком, глядя в сторону… Россия помнит своих героев, и это особенно заметно в преддверии Дня Победы!..» — пишет Елена Х. в одном из популярных пабликов в социальной сети.

Ее поддержали местные жители. Они считают подобное неуважением к героям страны.

«Позор», — прокомментировал ошибку на табличке калининградец. «Какие же нелюди», — высказалась еще одна местная жительница.

Ситуацию прокомментировал калининградский активист Юрий Иванов. Он ничего оскорбительного в ошибке на табличке не усмотрел, заявив ФАН, что она наверняка допущена не специально.

«Не думаю, что это сделано нарочно. Конечно, странно, что ни на одном из этапов — изготовление, распределение, монтаж — никто не заметил ошибки. Монтаж, возможно, мигранты делали. Факт в том, что сейчас некоторые калининградцы знают лучше имена Канта, Гофмана, Оттокара, чем Ульяны Громовой, и больше хотят отстроить в Калининграде замок, чем кремль», — сказал он корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что восстановить Королевский замок в регионе предложил историк моды Александр Васильев. Он назвал тех, кто считает подобное проявлением германизации, не самыми умными людьми.