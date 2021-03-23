В Калининградской области похитили 18-летнего студента из-за сбитой насмерть собаки

Калининград, 23 марта. Представителями СУ СК РФ города Черняховска Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчин 26, 24 и 30 лет. Они подозреваются в похищении человека, совершенном группой лиц.

Следствие считает, что утром 22 марта жители региона применили физическую силу к студенту техникума: посадили его в грузовой фургон, а потом увезли на реку Анграпа в районе поселка Синявино Гусевского района. Мотивом преступления, по мнению следствия, могло стать то, что за несколько дней до этого пострадавший сбил собаку одного из подозреваемых.

«Они приехали к дому, где он жил, сделали вид, что микроавтобус поломался. Когда он вышел, позвали его якобы помочь с машиной. А когда он подошел — запихали его в салон и увезли», — рассказала пресс-секретарь СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко эксклюзивно корреспонденту ФАН.

Момент похищения заметил друг потерпевшего. Он сразу же связался с полицией.

«Сотрудниками МО МВД России «Гусевский» задержаны подозреваемые в похищении 18-летнего учащегося техникума», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

Один из предполагаемых похитителей задержан и сейчас. СК будет ходатайствовать о его заключении под стражу. Другие подозреваемые не могут покидать область. Обстоятельства произошедшего устанавливаются во всех подробностях.

Ранее ФАН сообщал, что калининградские следователи раскрыли страшное преступление 14-летней давности. Двое мужчин до смерти забили своего коллегу-рабочего.