Алиханову направили письмо с информацией об угрозах калининградке от мужа-немца

Калининград, 22 марта. Общественный деятель Николай Эрней, занимающийся нарушением прав человека в Германии, направил обращение в адрес губернатора Калининградской области Антона Алиханова с просьбой проверить мужа-немца сбежавшей из ФРГ молодой девушки Виктории Иккерт. Она покинула Россию, а теперь пытается вернуться обратно вместе с маленьким ребенком.

«Заявление о проверке состава преступления по статьям УК РФ «Угроза убийством ребенка», «Угроза убийством беспомощному лицу», «Принуждение», «Вымогательство», «Побои», «Нарушение родительских обязанностей», «Кража документов», — так озаглавлена копия документа, предоставленная ФАН.

В файле содержится ссылка на видеозапись, в которой слышен диалог мужчины и женщины. Визуальным сопровождением выступают копии паспортов. Мужчина ругается матом и рассказывает, что с ребенком у него нет никаких проблем. Девушка упрекает его в том, что он не следит за гигиеной малыша. После в ответ она получает угрозу расправы из-за того, что он боится перемещения мальчика вслед за ней в Калининград.

— Я с ребенком приехал один оттуда! И он у меня не орал в машине. — У него попа была красная. Я говорю так, как оно есть.

Ранее ФАН сообщал, что решением немецкого суда малолетний ребенок калининградки Виктории Иккерт был передан отцу и уехал с ним в Германию. Она хотела забрать его с собой домой, но была задержана в пределах ЕС — в Польше. Теперь женщина поехала обратно вслед за мужем. На видеозаписи он в грубой форме предлагает ей выбор между одиноким проживанием в Калининграде и жизнью с ним и малышом.