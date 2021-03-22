Прокуратура подала апелляцию по делу калининградского врача Элины Сушкевич

Калининград, 22 марта. В прокуратуре пытаются оспорить решение присяжных, в соответствии с которым врач-неонатолог Элина Сушкевич может оказаться за решеткой. Ей вменяется преднамеренное убийство новорожденного младенца с критически маленькой массой тела — 700 граммов.

«Знаю, многие ждут новой информации, но ее пока нет. Мы ждали полного апелляционного представления прокуратуры. Дождались. На 16 листах прокуроры изложили причины, которые, по их мнению, повлияли на решение присяжных. Адвокаты и я подали возражения. На сколько эти причины существенные — решать будут в Москве. Теперь областной суд формирует материалы для направления в апелляционный суд г. Москвы, где будет назначено заседание», — написала врач на своей странице в Facebook.

Сейчас она работает в калининградской перинатальном центре, как и раньше. Ранее ФАН сообщал, что защитников Элины Сушкевич обвиняют в давлении на присяжных.

«Они указывают на нарушение уголовно-процессуального закона, связанного якобы с необоснованными действиями защиты, что мы причастны к тому, что очень освещался процесс в СМИ», — рассказывал ФАН адвокат Андрей Золотухин, упоминая реакцию медицинского сообщества.

Корреспонденту ФАН удалось связаться со вторым защитником врача-неонатолога, Камилем Бабасовым. Он считает, что приговор присяжных должен остаться в силе.

«Не согласен с доводами прокуратуры. Вердикт присяжных законный, обоснованный. Свои возражения я направил в суд», — рассказал он эксклюзивно ФАН.

В распоряжении редакции оказались копии документов, в которых содержатся доводы обвинения в адрес Сушкевич и присяжных. Один из них был судим, но не принимал участия в обсуждении и вынесении вердикта по делу врачей. Второй, согласно сообщенной Бабасовым информации, непредвзято относится к судебной системе, о чем заявлял во всеуслышание. В прокуратуре, однако, эти моменты не учитывают.

«Сведения, сообщенные Сергеевой К. О. о том, что ее отец ранее привлекался к уголовной ответственности и был судим, а также Газизовым Г. О. о том, что сам кандидат привлекался к уголовной ответственности, и был судим по статье 318 УК РФ, учитывая характер преступлений, безусловно вызывают сомнения в объективности указанных лиц в рассмотрении данного уголовного дела», — говорится в апелляционном представлении прокуратуры.

Государственные обвинители считали, что заседание по делу Элины Сушкевич должно было быть закрытым, поскольку таким образом может быть разглашена врачебная тайна. Суд предпочел сделать разбирательство открытым.

«Стороной защиты используются СМИ для пропаганды своей позиции, а также донесения мнения частных лиц об обстоятельствах уголовного дела. В совокупности эти обстоятельства приведут не только к публичному разглашению сведений, содержащий врачебную тайну, но и окажут влияние на необъективное мнение присяжных заседателей по поставленным впоследствии перед ними вопросам», — предупреждали в прокуратуре. Такая точка зрения изложения и в апелляционном представлении.

В прокуратуре также заявили, что во внимании СМИ к делу Сушкевич и Белой целиком и полностью причастны адвокаты. Напомним, в защиту врачей в числе других врачей высказывался, к примеру, Леонид Рошаль. Он напоминал общественности, что бригаду перинатального центра вызвали не сразу, поскольку руководителей роддома не проинформировали о поступлении сложной роженицы, а у младенца не было никаких признаков живорождения, кроме бьющегося сердца.

«Сторона защиты через СМИ дискредитировала обвинение, в сеть Интернет выкладывалась информация, не подлежащая исследованию с участием присяжных заседателей. Сторона защиты касалась вопросов допустимости доказательств, в негативном ключе отображалась деятельность органов следствия и прокуратуры, суда, в искаженном виде освещался ход судебного заседания, публиковались сведения о подсудимых, способные вызвать жалость», — заявляют представители прокуратуры.

ФАН писал, каким образом может быть пересмотрен оправдательный Элине Сушкевич. Дело могут рассмотреть по второму кругу, но благодаря оправдательному приговору присяжных врач может перемещаться по стране, и в том числе приехать на заседание в Москву.