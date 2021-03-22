Губернатор Алиханов анонсировал масштабные работы по озеленению Калининграда

Калининград, 22 марта. Губернатор Антон Алиханов рассказал, что в городе планируются масштабные работы по озеленению. Для этих целей разработана специальная программа «Зеленого каркаса».

В ней учтено следующее:

— Исторический контекст города.

— Существующие зеленые зоны и узлы.

— Сложившаяся сеть зеленых пространств.

— Уличная сеть, существующие и перспективные дороги.

— Сеть объектов культурного наследия с зелеными зонами вокруг них.

— Состояние почвы и другие факторы.

«В городе уже есть почти полностью готовые крупные структуры будущего зеленого каркаса. Это массив Шнайдера, зеленый массив «Зоопарк-ЦПКиО-территория возле ДОБ. Необходимо выявить дефицитные районы города, участки с неблагоприятными микроклиматическими условиями», — пишет Антон Алиханов в Instagram.

В процессе создания полноценных зеленых зон в Калининграде будут проводить работу с застройщиками, обсуждать высадки со специалистами местных вузов и активистами на разных площадках. Первые деревья уже приобретены, в сотрудничестве с предпринимателями и членами регионального правительства.

«Ближайшие две крупные точки для посадки крупномеров уже запланированы. Это Сельма и микрорайон Восток. Начинаем скоро, в начале апреля, 7–9 числа», — пишет Антон Алиханов.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы жалуются на недостаток деревьев на северо-востоке города. Они пытаются отстоять так называемый Суздальский лес, выросший на территории бывшего немецкого стрельбища. На общественных слушаниях мнение активистов учтено не было. Между тем, по новой конституции власти обязаны создавать благоприятные условия для жизни населения.