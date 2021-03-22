Валерий Меладзе поблагодарил калининградцев за теплый прием в Светлогорске

Калининград, 22 марта. Певец Валерий Меладзе поблагодарил местных жителей за прием в курортном городе Светлогорске. Несколько дней назад он выступил с концертом на площадке «Янтарь-холл» и рассказал об этом в социальной сети, сопроводив запись видео. Во время исполнения композиции «Время вышло» зажглось множество огней.

«Спасибо, Калининград!» — написал артист в своем Instagram.

Меладзе высказался и о калининградской погоде. Он снял себя на фоне холодного моря, отметив, что для серфинга, к примеру, в Светлогорске еще слишком холодно.

«Наконец-то солнце, море. Обожаю покататься на волнах, но не буду делать этого сегодня, потому что в Светлогорске минус один», — сказал певец.

Ранее ФАН сообщал, что Валерий Меладзе впервые прокомментировал беременность 41-летней супруги Альбины Джанабаевой. Он считает детей самым ценным и лучшим, что есть в его жизни, и ставит на первое место семью, а не карьеру. У пары уже есть двое совместных сыновей, Константин и Лука. Оба мальчика интересуются музыкой: старший берет уроки сольфеджио, а младший учится играть на барабанной установке.