В платной клинике «МедЭксперт» г. Калининграда не помогли рассекшему затылок ребенку

Калининград, 22 марта. В платной клинике «МедЭксперт» отказались помочь двухлетнему ребенку, которого случайно уронила мать. Она поскользнулась на лестнице медицинского центра, упав прямо на своего малыша. Мальчик рассек голову об угол ступени, но врач не посчитал нужным оказать ему даже первую помощь.

«Сильное рассечение, кровь ручьём, слезы, плач ребёнка. Хорошо, что это произошло хотя бы в больнице, скажете вы. Так и мы подумали! Но не тут-то было. Хирург, занятый размеренной стрижкой денег с пациентов, после долгих уговоров все-таки высунул жало из кабинета и, посмотрев издалека, поставил диагноз: «У него сильная рана, звоните в скорую, а мне некогда, у меня люди», — рассказывает о произошедшем отец.

Он заявил, что ему не выдали даже недорогих бинтов, а ведь они наверняка были под рукой у врача. Перевязывать рану помогали посетители в коридоре клиники «МедЭксперт». Отец рассказал, что ощущения, будто он находится в больнице, у него не возникло.

«Истекающему кровью ребёнку не была оказана даже минимальная первая помощь, и это в больнице. Мне пришлось бежать в их же аптеку, покупать бинты. Перевязку помогали делать обычные посетители в коридоре. Дождались минут через двадцать карету скорой помощи, хотя их неотложки спокойно дежурили на входе, и нас увезли зашивать затылок в детскую городскую больницу», — говорит отец.

Поведение врача-хирурга возмутило калининградцев. Они считают, что подобное отношение к людям недостойно медика, и надеются, что пострадавшие подадут в суд самого хирурга и клинику.

«Хозяина клиники и хирурга надо оставить без лицензии на работу в медицине», — заметил Андрей О., узнав о случившемся в «МедЭксперте».

Подобный поступок, думают горожане, достоин самого сурового наказания. Раз мальчик нуждался в срочной медицинской помощи, нужно было оказать ее незамедлительно. С их точки зрения, неисполнение обязанностей врача здесь неуместно.

«Неважно, где они работают, в частной клинике или государственной, их прямая обязанность — помогать больному! Засудить к чертовой матери! Чтоб неповадно было!», — возмутилась Оксана О.

Позднее отец мальчика пояснил, что ребенок получил очень серьезную травму. В больнице у него поднялась экстремально высокая температура.

«Наложили ему в Детской областной больнице швы на голову, непонятно, сегодня ночью температура поднялась до 39°C. Скорую не вызывали, но сейчас поедем смотреть состояние. Специалисты еще не смотрели», — рассказал он журналистам.

ФАН удалось поговорить с пострадавшей семьей лично. Выяснилось, что добиваться материальной компенсации калининградцы не собираются, поскольку руководство «МедЭксперт» перед ними извинилось. Ребенку решили бесплатно оказать помощь, рассказал отец.

«В суд подавать не будем, там вроде вышло на нас сегодня руководство клиники. Мы ребенка привезли к ним на обследование. Нас в хорошей форме, вежливой, провели по всем специалистам, сделали осмотр, пообещали вести дело до выздоровления, чтобы было оно под их контролем. Не стоит задача из несчастья какую-то выгоду себе изыскивать», — заявил корреспонденту ФАН отец пострадавшего мальчика.

Генеральный директор сети клиник «МедЭксперт» Владимир Колобухов сообщил, что по факту происшествия в клинике проводится внутреннее расследование. Он, однако, заметил, что у него нет желания кого-либо наказывать.

«Поминутно была снята запись с камер, поэтому мы определим, кто и как участвовал в этом. Соответственно, если мы найдем нарушения в действиях доктора, мы его накажем. И всех сотрудников тоже. Но это не является, так сказать, нашим пунктом, что мы должны всех наказывать. Оказать первую медицинскую помощь? К сожалению, на месте не оказалось скорой помощи, она была на вызовах. Мы бы ее оказали», — сожалеет Владимир Колобухов.

Ранее на ФАН врач-терапевт рассказала, как укрепить иммунитет без лекарств весной. Корреспондент поговорил с кандидатом медицинских наук, членом Союза педиатров России Ириной Добрецовой, которая посоветовала употреблять как можно меньше препаратов, особенно, тех, которые имеют побочные эффекты. Синдром хронической усталости провоцируют большинство, считает она.