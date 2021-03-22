Подозреваемые в грабежах и разбое задержаны в Калининградской области

Калининград, 22 марта. Сотрудники управления уголовного розыска МВД России по Калининградской области задержали двоих подозреваемых в разбойных нападениях и грабеже. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Злоумышленники совершили разбойное нападение на сотрудника коммерческой фирмы, который собирал выручку с торговых точек, предполагают в полиции. На выходе из очередного павильона ему распылили в лицо газовый баллончик и украли 2 млн рублей.

По версии следствия, один из задержанных также причастен к нападению на руководителя юридических фирм в ноябре 2018 года. Он был избит обрезками металлических труб и лишился портфеля с деньгами и документами. Предполагается, что было совершено и ограбление женщины, считают полицейские.

Полицейские выяснили, что соучастники преступлений тщательно готовились к преступлениям: следили за потенциальными жертвами, выбирали безлюдные места и прорабатывали маршруты. В результате оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемые задержаны.

«С участием водолазов специального отряда быстрого реагирования обследована акватория Калининградского залива в районе эллингов, где фигуранты могли прятать предметы, имеющие значение для следствия. Следователями отделов МВД России по Центральному и Ленинградскому районам города Калининграда возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 и 162 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных, 59-летнего калининградца и его 55-летнего подельника, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление соучастников преступлений и всех фактов противоправной деятельности.

Ранее ФАН сообщал, что калининградец сломал лодыжку сожительнице после ее трехдневного отсутствия дома. Он может сесть на три года.