Cуд Польши изъял ребенка у уроженки Калининграда и оставил его с отцом из Германии

Калининград, 19 марта. Руководитель организации, специализирующийся на защите прав русскоязычных людей за рубежом, Гарри Мурей, рассказал ФАН, что маленький ребенок уроженки Калининграда Иккерт сегодня был передан отцу по решению суда и уехал в Германию. Она пыталась забрать его с собой на родину.

«Комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг дела Виктории Иккерт, хотелось бы заявить следующее. Сегодня, 19 марта 2021 года, силами польской полиции сын госпожи Иккерт был изъят у нее согласно решению немецкого суда, которое поступило 19.03, отправлен обратно в Германию», — сообщил Мурей ФАН.

Он возмущен невниманием польских властей к ситуации Иккерт и заявил, что в случившемся виновата немецкая сторона. По его словам, калининградка решила покинуть Германию из-за угроз мужа.

«В этой ситуации виновата немецкая сторона, которая допустила подобный конфликт и не обращала внимания на жалобы и возражения со стороны Виктории Иккерт, которая неоднократно обращала внимание на поведение мужа. Когда ей и ребенку угрожали расправой, естественно, она приняла решение вернуться к себе на родину, в Калининград», — сказал Мурей корреспонденту ФАН.

Гарри Мурей предоставил в распоряжение ФАН аудиозаписи, на которых слышно, что муж разговаривает с Викторией матом, недоволен тем, что она сообщала о нем в полицию, и угрожает ей убийством в случае, если она заберет ребенка с собой в Калининградскую область.

Ранее ФАН сообщал, что Антон Алиханов взял под контроль дело сбежавшей от мужа-немца калининградки. Последний сумел установить запрет на выезд из ЕС для своего новорожденного сына.