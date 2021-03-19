Школьник порадовал ГИБДД Калининграда изобретением поворотников для велосипеда

Калининград, 19 марта. Степан Левченко, ученик 11 класса школы № 32, под руководством педагогов дома творчества «Родник» самостоятельно изготовил поворотники для велотранспорта, призванные повысить видимость и безопасность велосипедистов на дороге. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ГИБДД по Калининградской области.

В ведомстве отмечают, что благодаря ноу-хау маневры велосипедистов должны стать более заметными и предсказуемыми для участников движения. Сейчас любители двухколесного транспорта подают сигналы прямо на дороге — руками.

«В начале апреля школьник со своим изобретением едет в Москву, где под эгидой Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева будет проходить Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо». Госавтоинспекция желает талантливому мальчику успехов в защите своего изобретения. Возможно, что в ближайшем будущем, все велосипеды будут оборудованы поворотниками Степана Левченко», — говорят в пресс-службе.

Ранее ФАН сообщал, когда следует менять зимнюю резину на летнюю. В России действует правило, согласно которому транспортные средства на колесах должны быть обязательно укомплектованы по-зимнему с первого декабря по конец февраля.