Прохожие вытолкали застрявший в снегу автобус в Калининграде, появилось видео

Калининград, 19 марта. На одной из центральных улиц города местным жителям пришлось выталкивать автобус, остановившийся посреди дороги из-за гололеда. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

«Мы встали!» — пожаловалась попавшая в неприятную ситуацию горожанка.

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Калининградцы также рассказали, что с горок общественный транспорт скатывался вниз. Раньше подобного на улицах не происходило.

«Ленинский стоит, никто выехать не может. Как только снег пошел, все буксуют, автобусы вниз катятся. Горочки!» — рассказал о происходящем оказавшийся поблизости автомобилист, пока снимал видео.

По словам пресс-секретаря правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова, дорожные службы региона начали свою работу не позже девяти часов утра. Муниципальные власти просили местных жителей по возможности не пользоваться, в частности, личным транспортом.

«В связи со сложными погодными условиями на дорогах небезопасная обстановка», — предостерегали местные власти.

Ранее ФАН сообщал, что калининградские автобусы начали «дрифтовать» из-за наледи. Снег превратил местные дороги в каток.