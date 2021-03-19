В «Фонде капремонта» Калининграда пенсионеров старше 80 лет заставляют платить взносы

Калининград, 19 марта. В центре социальной взаимопомощи «Сопричастность» пытаются помочь пенсионерам, которые не получили компенсацию за взносы в «Фонд капитального ремонта Калининградской области» после достижения возраста 80 лет. Об этом сообщают в группе организации «ВКонтакте».

«СНО «Фонд капитального ремонта общего имущества и многоквартирных домов» выставляет счета за капитальный ремонт двум одиноко проживающим пенсионерам 86 лет. Согласно статье 46 закона Калининградской области от 07.10.2019 №318 «Социальный кодекс Калининградской области», одиноко проживающим гражданам без работы по достижению 80 лет предоставляется компенсация. То бишь, возврат средств за капремонт», — рассказывают в центре «Сопричастность».

Несмотря на это, получить положенные деньги пожилые люди не могут. В августе 2020 года одиноко проживающие калининградцы получили перерасчет за 2015 год. Истекший срок исковой давности их не смутил, и они заплатили, поскольку по федеральным законам граждане с долгами рассчитывать ни на какие компенсации не могут.

«Фонд капремонта открещивается, мол, ничего не знаем, задолженность с 2015 года, вы должны заплатить, а потом подать заявление в центр социальной поддержки населения, и вам компенсируют эту сумму обратно», — говорят в «Сопричастности».

Законопослушные пенсионеры не пошли в суд, но получить компенсацию так и не смогли. По их адресу оказался зарегистрирован муж внучки, хоть его проживание с ними и не установлено.

«Старики платят и им приходит отказ, так как с февраля 2019 года по их адресу зарегистрирован муж внучки, и соответственно, они не являются одиноко проживающими. Реально ли муж внучки является членом семьи пенсионеров? Помнится, в другой ситуации чтобы признать несовершеннолетнего внука членом семьи военнослужащего, пришлось это через суд доказывать, и то благодаря тому, что его мать числилась одиночкой, по состоянию здоровья временно нетрудоспособной. А тут сразу признали, по факту регистрации. Хоть десять узбеков пропиши — все членами семьи будут являться сразу?» — спрашивают в центре социальной взаимопомощи.

По словам представителей фонда «Сопричастность», это еще не все. Уплаты 20 тысяч рублей «Фонду капитального ремонта» оказалось недостаточно, и 86-летним пенсионерам пришла квитанция еще на 4 500 рублей, датированная 2016 годом.

«Сумма в 4500 рублей — это фактически 10 месяцев неоплаты. А сумма в 20 000 — 46 месяцев, то есть почти четыре года. На руках есть не все платежки, но с 2019 года каждая аккуратно и пунктуально подшита в папочку. С 2015 по 2019 их в наличии больше половины, и все с прикрепленными чеками. Судя по счетам, которые выкатывает «Фонд капремонта», не платить должны были 4 года 8 месяцев вообще, что не сходится ни с одной платежкой»!» — анализируют ситуацию в «Сопричастности».

В организации отмечают, что эти деньги должны быть в любом случае возвращены пенсионерам. Чтобы доказать свою правоту, они планируют обращаться в суд. Некоторые чеки в деле отсутствуют, поскольку у стариков уже началась деменция, и под опеку центра они попали не сразу. В «Сопричастности» планируют затребовать у «Фонда капремонта» акт сверки платежей по лицевому счету, искать юриста и потребовать перерасчета.

Ситуацию для ФАН прокомментировал юрист Глеб Подъяблонский. По его словам, в данном случае не правы в центре социальной взаимопомощи.

«Если помимо лиц, имеющих право на льготы и субсидии, зарегистрирован кто-то еще, они право получить их теряют. Это касается любых подобных выплат. Понимаете, есть бумаги. Если человек зарегистрирован, значит, он там проживает. Если нет, значит, он сообщил о себе ложные сведения правоохранительным органам и совершил правонарушение, ввел государство в заблуждение. Это мы с вами так воспринимаем, ну что такого? Нет. Старики зарегистрировали его, а незнание закона не освобождает от ответственности», — рассказал ФАН юрист Глеб Подъяблонский.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы в случае признания их должниками могут оплатить свой долг судебным приставам до двух раз, но так и не погасить задолженность. В автоматической вычислительной системе «Симплекс», на которую принято ориентироваться в Калининграде, зачисление средств за требуемый период происходит далеко не всегда, а от ресурсоснабжающих организаций следом могут последовать уведомления об отключении, например, воды.

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