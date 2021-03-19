Калининград, 18 марта. Здание аварийного жилого дома на Литовском валу, которое также представляет собой памятник культуры, изымают калининградские власти. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

По документу город получит все жилые помещения, участок в 1100 квадратных метров, а также само здание. Переговоры с собственниками будет проводить комитет муниципального имущества, он выступит и заказчиком работ по определению стоимости недвижимости для компенсации людям. Расселение должно состояться до 31 декабря 2021 года.

Раньше в здании на Литовском валу работал приют имени Иоганна. Он был построен в 1890 году. Юристы областной службы охраны памятников считают, что сносить дом ни в коем случае нельзя. С их точки зрения, уместно проводить работы только по его сохранению, а признание здания аварийным не отменяет ответственности за его повреждение, разрушение или уничтожение.

Ранее ФАН сообщал, что дома на Литовском валу в городе Калининграде требуют признать объектом культурного наследия. Об этом заявляла активистка Анна Королева.