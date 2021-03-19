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Власти Калининграда расселяют аварийный дом-объект культурного наследия

Власти Калининграда расселяют аварийный дом-объект культурного наследия

Калининград, 18 марта. Здание аварийного жилого дома на Литовском валу, которое также представляет собой памятник культуры, изымают калининградские власти. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации. 

По документу город получит все жилые помещения, участок в 1100 квадратных метров, а также само здание. Переговоры с собственниками будет проводить комитет муниципального имущества, он выступит и заказчиком работ по определению стоимости недвижимости для компенсации людям. Расселение должно состояться до 31 декабря 2021 года. 

Раньше в здании на Литовском валу работал приют имени Иоганна. Он был построен в 1890 году. Юристы областной службы охраны памятников считают, что сносить дом ни в коем случае нельзя. С их точки зрения, уместно проводить работы только по его сохранению, а признание здания аварийным не отменяет ответственности за его повреждение, разрушение или уничтожение.

Ранее ФАН сообщал, что дома на Литовском валу в городе Калининграде требуют признать объектом культурного наследия. Об этом заявляла активистка Анна Королева. 

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