Алиханов взял под контроль дело сбежавшей от мужа-немца уроженки Калининграда

Калининград, 18 марта. Губернатор Антон Алиханов взял под контроль дело находящейся сейчас в Польше калининградки Виктории Иккерт. Она сбежала из Германии от издевательств мужа. С маленьким ребенком женщина стремится вернуться на родину — в Россию.

«Губернатор Алиханов взял под личный контроль ситуацию вокруг дела Виктории Иккерт. Муж сумел установить запрет на выезд из ЕС для ее новорожденного сына, а затем забрать у нее загранпаспорт. Польские пограничники не пропустили Вику с сыном, определили в приют в приграничном Бранево. Сейчас ситуация на контроле у посольства России в Варшаве» — сказал ФАН руководитель организации по защите прав русских людей в Германии Гарри Мурей.

Он ответил, что ожидает справедливого решения суда Польши, а после уточнил, что решать судьбу Иккерт будут в Германии. Пострадавшая, по заявлению Мурея, сейчас не имеет защитника, но ее муж-немец приедет с адвокатом.

«Выяснили ситуацию, суда не будет. Будет немецкий суд 22 марта. И по его результатам пройдет заседание в Польше», — говорит корреспонденту ФАН Гарри Мурей.

Он также подробнее рассказал о своей правозащитной организации. Русскоязычным людям в Германии, по его словам, рассчитывать не на что.

«Последние 17 лет мы занимаемся нарушением прав человека в Германии. Больше никто, потому что всем страшно. У нас подобные дела не первые и не последние, к сожалению большому. Нам не нужен ни сайт, ничего. Люди уже знают, что если бросил адвокат, преследуют власти ФРГ, нужно обращаться к нам. Русскоязычные обращаются к нам», — заявил Гарри Мурей корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что пикет в защиту изъятых у россиян детей в Германии прошел в Москве. Его организовал Николай Эрней, который был вынужден эмигрировать ради спасения сына. Мужчине могли запретить общаться с собственным ребенком.