СК: труп пропавшей после самоубийства сына женщины нашли в Калининградской области

Калининград, 18 марта. В лесополосе вблизи поселка Зеленое Полесского района Калининградской области обнаружено тело 59-летней местной жительницы Дануто Верещако. По факту ее безвестного исчезновения следователями регионального СК возбуждено и расследуется уголовное дело.

«Тело нашли недалеко от проселочной дороги. Там есть старые развалины, она была под одной из бетонных плит. Обнаружили волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад», — рассказала ФАН пресс-секретарь следственного комитета в Калининградской области Наталья Гацко.

Погибшая была завернута в ткань, давность наступления смерти составляет более двух месяцев. Точную причину смерти Дануты Верещако установить нельзя из-за гнилостных изменений тела. При визуальном осмотре на ней были обнаружены посмертные следы зубов животных. Сейчас СК проверяется версия о причастности 31-летнего сына женщины к ее гибели. Калининградца нашли в сгоревшем сарае перед исчезновением местной жительницы. Как установили следователи, он покончил с собой.

«Следственное управление СК РФ по Калининградской области обращается к гражданам, обладающим информацией об обстоятельствах гибели 59-летней женщины, и просит сообщить необходимые сведения по телефонам 8 911 868 25 02, 8 401 2 305 765, 02. Конфиденциальность гарантируется!», — просят о помощи в СК РФ по Калининградской области.

Ранее ФАН сообщал, что с 3 на 4 января сын Дануты Верещако был обнаружен в сгоревшем сарае. Потом пропала и она, а после исчезла ее машина марки volkswagen jetta. Сожженный автомобиль обнаружили волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад».