Сын матери-одиночки из Калининграда пережил в школе удар об парту и остался без носа

В школе №1 города Гурьевска Калининградской области маленький мальчик сломал себе нос, ударившись об парту. Об этом говорит его классная руководительница. Мать пострадавшего ищет справедливости. Она уверена, что ее сына чуть не сделали инвалидом намеренно, и считает, что в стенах школы дети должны быть в безопасности. По ее словам, в учебном заведении составили заведомо ложный акт о произошедшем, в соответствии с которым ребенок не стал жертвой неадекватного одноклассника, а сам сломал себе нос, ударившись об парту. Подробности в интервью ФАН.

— Расскажите, как все случилось.

— Ребенок позвонил со школы, сказал, что ему разбили нос. Я спросила, что произошло, он говорит: «Подрался». Марина Николаевна, классный руководитель, через ребенка спрашивает, что ему делать, ехать домой или идти на физкультуру. Я спросила, как он себя чувствует, может или не может идти. Он приезжает, нос опухший, царапина. Написала в школьную группу Whatts App. Ответила бабушка уже в личные сообщения, причем так, будто мой ребенок нанес увечья, а не ее. Сказала, чтобы была в школе, опрашивала детей, хотя, хочу заметить, что когда я там была, мне поговорить с ними не дали, потому что это делает полиция в присутствии родителей. Я говорю «Вызывайте родителей, будет разговаривать». Ни фамилии мне не сказали… Я подозреваю, что учителя вообще никого не опрашивали. Они проводили свое расследование внутреннее, дали мне акт, в котором ничто не соответствует действительности. Моего ребенка толкнули, он упал и ударился сам! Это невозможно! Как ребенок мог так упасть, чтобы сломать нос?

— Из-за чего произошел конфликт?

— Кто-то кого-то обозвал. Тот мальчик сидел в телефоне, мой сын подошел посмотреть. Одноклассник обозвал его, отгонял от себя, завязался конфликт. В итоге он обхватывает его за шею, о парту головой и убегает, причем убегает сам жаловаться учителю.





— Убегает сам жаловаться учителю?!



— Да! Пока мой ребенок оклемался… Я ему говорю: «Ты упал?» Он говорит: «Нет, я не упал». Половина класса стояли смеялись, некоторые подбежали к нему.

— В чем состоит ваша претензия?

— Учитель 4 класса не имеет права оставлять детей без присмотра, у них должен быть кто-то заменяющий ее. Мама также позвонила мне в этот вечер, поговорили не особо хорошо, на повышенных. Я говорю: «А что, а как вообще? Что это за поведение ребенка такое неадекватное? 10 лет, как это так?



— Что вам ответили?



— Грубая форма была общения: «Я поговорю, вы поговорите со своим тоже. Ему же не сломали нос, и иди ты в баню». Я сама думала, что это ушиб, ничего никогда не ломала. Опухло и опухло, думаю, мальчик. Всякое бывает. На следующий день отправила его в школу — болит голова. Отпросилась с работы, поехали в областную, сделали снимок. Перелом. В больнице сказали, будем делать операцию. Написала родителям мальчика из больницы, учителю в школу. Она вообще не звонила до того момента, пока полиция не сообщила в учебное заведение, ПДН. Вечером сама мне набрала, но не для того, чтобы поинтересоваться здоровьем мальчика, а напомнить о справке для портфолио. Ни извините, ничего я не услышала.

— Вы вините во всем школу и учителя все-таки?

— Я считаю, что виноват и учитель, и родители. У нас травма на всю жизнь. Мы не спим, я пока была у юриста, сын мне звонит «Мама, у меня болит голова». Сейчас опять будем вызывать ему скорую. Он начал ходить после Нового года на самбо-дзюдо, занимался, стремился стать чемпионом. Теперь врач нам сказал «никаких ударов», потому что уже стоит пластина, кость уже не восстановишь. Еще како-то удар, и все будет очень плохо. И сейчас не особо хорошо… Перелом костей носа! Я хочу добиться справедливости. На месте родителей того мальчика я бы уже на коленях стояла на пороге. Они прекрасно знают, что я воспитываю ребенка одна. Мне не нужны их деньги, но такое отношение… Ты позвони хотя бы, спроси, как вы себя чувствуете! Мы когда общались, она сказала «Я сожалею, что так произошло», но с таким сарказмом! Люди не понимают масштабов происходящего или им все равно…

По мнению матери, в школе должны ответить за случившееся с ее сыном. Она считает, что ее ребенка сделали инвалидом. Корреспонденту ФАН удалось связаться с классной руководительницей 4 класса школы №1.

— Марина Николаевна, хотели бы узнать о случившемся в вашем классе.

— Конечно, жаль, что так с ребеночком получилось. Это такое стечение обстоятельств. В классе меня не было, я была на дежурстве, поэтому…

— А что за дежурство такое?

— На перемене. Каждый учитель в школе дежурит по определенным дням, для меня это была среда. Я дежурила в фойе школы.

— Я так понимаю, что ребенка ударил одноклассник.

— Драки между ними не было, он его просто начал донимать. Тот, Вадим З., начал к нему приставать, и второй ребенок отреагировал, оттолкнул его, по словам детей, которые остались в классе. Просто оттолкнул его от себя, он оступился, тот не удержался и упал, ударился. Вот так!

Ранее ФАН сообщал, что школьник напал на одноклассника с ножом в Самаре. Конфликт произошел между двумя 11-летними детьми.