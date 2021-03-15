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Общество

Мэрия Калининграда заявила, что местные жители воруют пакеты для собачьих экскрементов

Мэрия Калининграда заявила, что местные жители воруют пакеты для собачьих экскрементов

Калининград, 15 марта. Мэрия Калининграда уличила местных жителей в воровстве пакетов для собачьего кала. По словам председателя комитета городского хозяйства Александра Запивалова, в парках пропадают целые кассеты.

Власти намерены пристыдить расхитителей общего имущества. Их будут снимать на видео.

«Необходимо переместить стойки в зону, где есть камеры. Если случаи подтвердятся, то обязательно продемонстрируем их», — пообещал Запивалов в эфире радио «КП-Калининград».

О том, что отдельные личности приходят в парки и скверы, чтобы смотать пакеты, сообщают очевидцы. Обычно мешки кладут рядом с урнами для экскрементов животных. 

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы возмущены поведением местных жителей, не убирающих за своими собаками. Горожане считают, что решить проблему можно только введением штрафов и негодуют настолько, что уже готовы идти к хантерам.

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