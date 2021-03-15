Мэрия Калининграда заявила, что местные жители воруют пакеты для собачьих экскрементов

Калининград, 15 марта. Мэрия Калининграда уличила местных жителей в воровстве пакетов для собачьего кала. По словам председателя комитета городского хозяйства Александра Запивалова, в парках пропадают целые кассеты.

Власти намерены пристыдить расхитителей общего имущества. Их будут снимать на видео.

«Необходимо переместить стойки в зону, где есть камеры. Если случаи подтвердятся, то обязательно продемонстрируем их», — пообещал Запивалов в эфире радио «КП-Калининград».

О том, что отдельные личности приходят в парки и скверы, чтобы смотать пакеты, сообщают очевидцы. Обычно мешки кладут рядом с урнами для экскрементов животных.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы возмущены поведением местных жителей, не убирающих за своими собаками. Горожане считают, что решить проблему можно только введением штрафов и негодуют настолько, что уже готовы идти к хантерам.